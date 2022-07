Francesco Totti e Ilary Blasi insieme in TV: ecco quando e dove

Francesco Totti e Ilary Blasi “insieme” in Tv. Dopo il docu-film trasmesso su Rai1, la terza rete di Casa Rai domani sera, sabato 30 luglio, dedicherà un’intera puntata di Blob alla ex coppia che ha annunciato la separazione.

Totti e Ilary insieme in TV: lo speciale di Rai3

Lo speciale si chiamerà “Totti una sera a cena” e ci mostrerà un attento racconto in chiave ironica con protagonisti i due personaggi più chiacchierati del momento.

Francesco Totti e Ilary Blasi, il calciatore e l’ex letterina di Passaparola, divertenti in coppia, dai social agli spot pubblicitari. Blob frugherà nei suoi archivi e mostrerà ai telespettatori alcune gag.

Ritroveremo Totti benzinaio e capotreno ma anche mago e vigile. Seguirà anche l’evoluzione di Ilary Blasi da letterina a conduttrice di reality show di enorme successo.

Il programma di Rai3 farà in modo di “ricreare” la sit-com tante volte annunciata, che non si è mai fatta. La celebre sigla dove Vianello e Mondaini si rincorrevano al rallenty per non incontrarsi mai, metafora tragicomica qui rimusicata da Ennio Morricone, farà da cornice ai frammenti tv di una coppia scoppiata in maniera imprevista.