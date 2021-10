Francesco Oppini dopo lo scivolone che ha visto protagonista Maria Sofia Pia Federico, nuova allieva de Il Collegio (in partenza dal 19 ottobre), le ha chiesto pubblicamente scusa tramite social.

In relazione al mio commento di ieri, inerente al video di presentazione di Maria Sofia Pia Federico, ci tengo a specificare che il commento stesso (forse da boomer in quanto figlio del 1982) era riferito al tono un po’ troppo supponente che ha utilizzato la ragazza nel video. Non conoscendola, mi scuso con lei e famiglia qualora si fossero sentiti offesi poiché non era mia intenzione giudicare i valori della ragazza in questione e mai mi sarei permesso di farlo.