Francesco Oppini, ospite di Casa Chi, ha commentato il periodo che sta passando, tra il suo fidanzamento e quello della madre Alba Parietti, ed ha soprattutto detto la sua sul caso Marco Bellavia. Oppini ha ammesso di non stare guardando molto questo GF Vip a causa dei suoi impegni lavorativi ma si è più o meno fatto un’idea di quello che è successo negli ultimi appuntamenti.

Francesco Oppini torna sul caso Marco Bellavia

Due sono gli eventi importanti che hanno caratterizzato la vita di Francesco Oppini di recente: il suo fidanzamento dopo l’ultima importante storia con Cristina e il fidanzamento della madre. Per quali dei due eventi si è detto più contento e grato? A Casa Chi ha svelato:

Il fatto che mia madre si sia rifidanzata dopo anni in modo serio è un evento per me. Perché è una persona che la fa stare molto bene, sono molto complici. E’ un uomo fatto e finito, rispettoso, padre di famiglia, con un lavoro normale come tante persone. La vedo raggiante, felice e spensierata e riesco anche a parlarle con calma al telefono da qualche mese grazie a Fabio.

Parlando del GF Vip ha ammesso di aver finora visto poco perchè il lunedì è in onda con Pressing. La sola puntata che ha visto è stata quella in cui è stato attaccato in casa Marco Bellavia:

Lo conosco da quando sono piccolissimo perchè ai tempi di Bim Bum Bam quando era ancora una star insieme a Paola Barale che all’epoca era la sua compagna e basta, Marco era l’idolo dei ragazzini e delle ragazzine. Quando arrivava negli stadi la gente si strappava i capelli. Mi fa specie che la generazione di oggi scopra Marco Bellavia all’improvviso. Devo dire che quello che è successo nella Casa con lui presente l’ultima sera è stata una cosa che mi ha dato molto fastidio perchè avendo vissuto quella realtà capisco cosa vuol dire trovarsi in una situazione del genere arrivando dopo e non trovando l’appoggio di quasi nessuno.

Rispetto agli atteggiamenti di vero e proprio bullismo subiti da Bellavia, Oppini ha aggiunto:

Ci sono rimasto male perchè quelli che lo hanno attaccato… sono rimasto sorpreso dalle persone che lo hanno attaccato in quel modo. Quelli che hanno esperienza di vita televisiva tale, come Gegia, la Rossetti, Ciacci, Gnocchi e non solo… mi ha colpito perchè oltre a conoscerlo da una vita alcuni, era comprensibilissimo che lui fosse in difficoltà e non riusciva a spiegarsi e a spiegare cosa stava provando in quel momento anche per non mettere in difficoltà loro e quindi si ritrovava a piangere da solo e la cosa che faceva schifo è che nessuno gli chiedeva perchè stesse così.

Alla domanda se ci sia qualcuno che avrebbe voluto vedere fuori rispetto a questa vicenda, Francesco ha commentato:

Io ritengo che quando uno sbaglia debba rendersi conto di quello che ha fatto e poi le punizioni possono essere accordate distintamente. Io ad esempio ero stato punito per uno scivolone scomodissimo, una battuta uscita male terrificante alla quale io mi sono subito prostrato chiedendo scusa e sarei stato pronto ad accettare qualsiasi cosa, poi sono stato messo al televoto e fortunatamente mi hanno salvato. A me quello che non è piaciuto è che è stata giudicata direttamente la Lamborghini per una cosa gravissima che ha detto ma non gli altri che hanno fatto altrettanto. Mettere quattro personaggi al televoto per salvarne tre su una cosa così grave, allora o lo fai per tutti o li butti fuori tutti.

Infine ha confermato che suo padre, Franco Oppini, era stato contattato per entrare nel cast del GF Vip, sostenendo anche i primi colloqui: