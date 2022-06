Francesco Oppini, intervistato da Giada Di Miceli ai microfoni di “Non succederà più” su Radio Radio, ha risposto agli ultimi gossip sulla presunta fidanzata ed ha raccontato chi sente ancora del Grande Fratello Vip.

Mi vedo, mi sento, una volta che il programma finisce è difficile mantenere un rapporto continuativo. – riportano le colleghe di Isa&Chia – In modo netto è importante vedo Andrea Zelletta, sento Elisabetta Gregoraci, con Tommaso ogni tanto, Enock. Con Tommaso ci siamo visti un po’ di tempo fa a cena, in generale è difficile vedersi con tutti ma l’importante è sapere di esserci l’uno per l’altro.

E per quanto riguarda la presunta fidanzata, ancora una volta Oppini non ha voluto sbilanciarsi:

Mi fai una domanda alla quale non posso rispondere. Non è cambiato nulla nella mia vita, ci sono alti e bassi come nel lavoro, nella vita privata. Preferisco non parlarle.