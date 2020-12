Francesco Monte è intervenuto nella puntata di ieri di Casa Chi, il format web di Chi Magazine per parlare del suo successo musicale ma non solo. Al momento l’ex volto di Uomini e Donne è deciso a proseguire sulla strada della musica, dunque si è detto poco interessato a partecipare ad un nuovo programma tv.

Quest’anno al Grande Fratello Vip si è assistito al ritorno di alcuni ex concorrenti del reality, tra cui proprio Giulia Salemi. Rispetto all’eventualità di tornare anche lui nella spiatissima Casa, Francesco Monte ha così replicato a Casa Chi:

E’ un pensiero che non mi sono fatto. Ad oggi sono concentrato totalmente sulla musica. Sto continuando il progetto della scrittura del disco. Sto collaborando con tanta gente interessante giovane. Non ho posto il pensiero di eventuale ritorno in un programma televisivo al di fuori di quello che ho fatto che è stato Tale e Quale Show.