Francesco Monte ha pubblicato il suo primo singolo “Siamo già domani”. Intervistato da Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha parlato della sua svolta da cantante, partendo proprio da Tale e Quale Show.

Partecipare a Tale e Quale è stata per me una nuova esperienza televisiva, dopo aver preso parte a reality e dopo aver svolto diversi lavori nel mondo della moda. Io ho sempre canticchiato insieme ad amici e familiari, ma oltre non ero mai andato e quindi quella è stata la situazione in cui ho potuto mettere alla prova me e capire. Poi vedendo che la cosa andava bene stranamente ho capito di sentirmi più a mio agio in quel contesto, che in altri che ho sempre frequentato come i reality o la moda.