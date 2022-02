A Francesco Monte il “no” di Amadeus alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 proprio non va giù e nelle passate ore ha lanciato nelle sue Instagram Stories una serie di sondaggi per raccogliere il parere dei suoi follower. Peccato però che il risultato non è stato quello sperato.

Francesco Monte ancora contro Ana Mena

L’ex protagonista di Uomini e Donne, in particolare, non ha mai tollerato la partecipazione alla kermesse canora da parte della giovane spagnola Ana Mena e sin dall’annuncio del suo nome aveva sollevato una polemica non comprendendo la sua esclusione.

Adesso che è uscito il suo singolo dal titolo “Mi ricordo di te”, l’ex tronista ha voluto lanciare una sorta di sfida facendo un sondaggio e chiedendo ai suoi follower:

Quale canzone vi piace di più? E’ richiesta tanta sincerità e zero cattiveria.

Quindi ha prima messo a confronto la sua canzone con il pezzo sanremese di Ana Mena, “200 mila ore” e poi ha fatto lo stesso con i brani di Tananai e Yuman. Peccato però che in tutti i casi il suo singolo abbia sempre perso contro gli altri brani.

MA FRANCESCO MONTE CHE FA I SONDAGGI TRA LA SUA CANZONE E QUELLE DEL FESTIVAL E STA PERDENDO IN TUTTI E TRE? ⚰️ #Sanremo2022 pic.twitter.com/3M88m3tDIo — 💐 Miss chifo 💐 (@miss_chifo) February 3, 2022

Ana Mena, come riferisce Biccy, è stata messa al corrente dell’emblematica sfida lanciata da Monte durante la sua ospitata a Radio2 dalla speaker Ema Stokholma che ha commentato:

Lui ha rosicato molto quando è venuto a sapere della tua partecipazione dicendo che avrebbe voluto farlo al tuo posto il Festival. Oggi su Instagram ha addirittura postato una storia chiedendo ai follower se fosse meglio la sua canzone o la tua!

La spagnola ha replicato in modo molto diplomatico: