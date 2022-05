Francesco Chiofalo vittima di una truffa di 10mila euro: “Mi hanno svuotato il conto”, ha affermato tramite le sue storie di Instagram lasciandosi andare ad un lungo sfogo e svelando cosa è accaduto.

Oggi sono arrabbiato, incazz*to nero. Sono stato vittima di una truffa e mi hanno truffato 10.000 €. Sono stato veramente un cogli*ne. Praticamente ho un conto online con una banca piuttosto conosciuta…

Vengo contattato dal numero della mia banca, lo stesso con cui vengo contattato da anni per qualsiasi cosa, anche per ricevere codice a doppio fattore. Il tizio al telefono mi dice che stavano tentando di hackerare il mio conto e dovevo sbrigarmi perché me lo potevano bloccare da un momento a un altro.

Sul conto avevo 10.000 €. Mi dice: ‘guarda adesso ti mandiamo un’e-mail’, mi arriva questa e-mail dallo stesso indirizzo da cui mi sono sempre arrivate le e-mail di N26, quindi mi sono fidato. Ho dovuto cliccare un link sopra l’e-mail.