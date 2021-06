Dalla fine della sua storia con Antonella Fiordelisi al trono di Uomini e Donne? Sembrerebbe essere proprio questo il destino di Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island e spesso ospite nei salotti di Barbara d’Urso.La fuga di notizie avrebbe trovato conferma nelle stesse parole del diretto interessato che tuttavia non avrebbe mai avanzato il nome del programma di Maria De Filippi.

Francesco Chiofalo tronista a settembre?

Ex volto “mariano”, Francesco Chiofalo potrebbe presto approdare nuovamente alla corte della De Filippi, in occasione della nuova stagione di Uomini e Donne, in partenza dal prossimo settembre.

Chiofalo potrebbe essere realmente intenzionato a cercare l’amore dopo la storia con Antonella Fiordelisi, definitivamente giunta al capolinea solo poche settimane fa.

La notizia del suo approdo sul prossimo trono di Uomini e Donne si è diffusa ieri sera supportata successivamente dalle parole del diretto interessato che evidentemente ha voluto cavalcare l’onda del gossip commentando:

Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…Io lo chiamo semplicemente karma! Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre, ormai è confermato […] Vorrei condividere con voi questo momento, ma non posso dirvi nulla. C’è un po’ da aspettare. Poi capirete perché oggi sono così contento. Non riesco a smettere di ridere dalla felicità.

Le sue parole sembrerebbero confermare le indiscrezioni diffuse online ma potrebbe essere l’ennesimo tentativo di far parlare di sè. Voi che ne pensate? Arriverà presto un smentita direttamente da persone vicine al programma di Canale 5?