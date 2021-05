Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati da alcune settimane. L’ex di Temptation Island dopo averla vista con Akash Kumar ha subito parlato di paparazzata organizzata. Ed infatti, pare che sia realmente andata così.

Francesco Chiofalo sbugiarda la sua ex e pubblica un video che la “incastra”

Francesco Chiofalo, infatti, ha pubblicato in video che gli avrebbe mandato una sua follower dove si vede chiaramente Akash Kumar accordarsi con il paparazzo sul compenso: “Il minimo garantito quant’è?” e il fotografo gli risponde: “Glielo ridai un bacino perché c’è più luce qua”.

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha aggiunto:

Questa ragazza il giorno dopo che ci siamo lasciati, dopo una relazione di anni, è andata a organizzare volutamente un gossip con un altro ragazzo per farmi star male ulteriormente. Oltre a farsi vedere con un altro, l’umiliazione di mandare la notizia ovunque. A lei di me non è mai fregato niente. Sono veramente senza parole. A parte l’enorme mancanza di rispetto verso le persone che la seguono. Questa persona non ha credibilità e non ha cuore.

Ma Akash Kumar non era il modello ricercatissimo che non aveva bisogno di gossip? Quanto erano belli e veritieri gli scoop di un tempo con i veri paparazzi che si facevano realmente il “mazzo” per beccare qualcuno dopo ore di appostamenti.

Oggi è tutto un dare e ricevere, un accordo costante, un set nel set. Non è così che si lavora, non in questo modo.

Quegli anni mancano tanto così come la verità, che tristezza.

Ecco il VIDEO “incriminato”.