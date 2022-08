Francesco Chiofalo, come sta? Il video in sedia a rotelle: “Messo male”, la segnalazione

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, Francesco Chiofalo ha accusato un malore dopo una serata a Catania. Da qui l’arrivo dell’ambulanza ed il ricovero in ospedale per una serie di accertamenti che, secondo le prime indiscrezioni, ad oggi non avrebbero ancora chiarito le reali cause del malore.

Francesco Chiofalo, come sta? Le ultime news

Stando a quanto reso noto da Deianira Marzano e Alessandro Rosica (alias Investigatore Social), Francesco Chiofalo, sentito telefonicamente, avrebbe manifestato l’intenzione di fare presto ritorno a Roma dove si sarebbe sottoposto ad una serie di accertamenti.

Proprio Deianira aveva svelato ulteriori dettagli: “Ha avuto un tremore alla parte sinistra del corpo e mancanza di sensibilità”. Ma come sta oggi Francesco?

Chiofalo al momento ha deciso di ‘spegnere’ i social e così ha fatto la fidanzata Drusilla Gucci. Dal diretto interessato, dunque, non sarebbero giunte notizie ufficiali sul suo stato ma ancora una volta ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano a riportare una segnalazione video. L’utente che le ha scritto ha riferito di aver visto ieri pomeriggio l’influencer in aeroporto di Roma Fiumicino:

Era messo piuttosto male, non camminava, stava su una sedia a rotelle accompagnato da un OS dell’aeroporto di Fiumicino, lui sembrava molto provato e veramente molto giù di morale.

Deianira ha poi postato anche il video della segnalazione a dimostrazione di come Francesco Chiofalo non stesse mentendo sulle sue condizioni. Auguriamo all’influencer di rimettersi quanto prima, sperando possa essere direttamente lui a fornire notizie certe e ufficiali sul suo stato che ad oggi continua a far preoccupare.