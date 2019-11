Francesco Cardamone è sicuramente uno degli allievi più divertenti de Il Collegio 4. La scorsa settimana ha conquistato tutti con il suo disperato discorso sulla fronte. Il ragazzino infatti, costretto a tagliere i capelli, ha spiegato al preside del programma per quale motivo non voleva modificare il suo taglio, conquistando il pubblico.

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Francesco de Il Collegio spiega come ha fatto a resistere senza cellulare:

Non era una priorità. Per me è stato molto più difficile vivere senza una doccia ogni mattina o senza mangiare quello che volevo quando mi andava.

Poi ha raccontato quale è stata la cosa che più gli è pesata della sua esperienza scolastica negli anni ’80:

Non poter utilizzare deodorante e profumo. Non sapere nulla di ciò che accadeva fuori: sembrava di essere scollegati dal mondo e anche senza cibo!

Il ragazzino racconta che vorrebbe portare ad oggi dal 1982, l’uso superfluo del PC, in modo da creare relazioni più solide e dirette:

Francesco Cardamone 15 anni, è di Roma, frequenta il liceo classico, ha la media del 9 ed è fissato con i suoi capelli. Poi ha svelato come hanno commentato l’esperienza con Il Collegio i veri compagni di classe ed i professori:

Quando la prof il mercoledì entra in classe la prima cosa che dice è: “Meno male che non hai detto che sei mio alunno!”. La mitica prof di latino ogni volta rimane basita per quello che faccio. Molti compagni cercano di fare i “simpatici”, ma io me ne accorgo e li allontano. Ho intorno gli amici di sempre.