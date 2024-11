Francesco Baffo, chi è Bart in Don Matteo 14

Il personaggio di Bartolomeo “Bart” Bonacina in Don Matteo 14 ha un volto speciale: quello di Francesco Baffo, giovanissimo attore nato a Viterbo nel 2015. A soli 9 anni, Francesco sta conquistando il pubblico non solo per il suo talento, ma anche per la forza e il calore umano che porta sul set.

Francesco Baffo, chi è Bart in Don Matteo

Affetto dalla sindrome di Down, Francesco ha numerosi hobby, tra cui una grande passione per le serie tv. Non a caso, è un fan di lunga data di Don Matteo, e tra i suoi personaggi preferiti ha citato Pippo, Francesco Scalia e Don Massimo, interpretato da Raoul Bova.

Bart, il personaggio interpretato da Francesco in Don Matteo 14, è un bambino di sette anni che vive isolato in una fattoria vicino Spoleto insieme al padre, un apicoltore. La sua vita cambia drasticamente quando il padre viene brutalmente aggredito, lasciandolo solo e senza una guida.

A questo punto interviene Don Massimo, che decide di accoglierlo nella canonica. Nonostante un iniziale periodo di adattamento, Bart riesce a costruire un rapporto speciale con gli altri abitanti della canonica, in particolare con Pippo, regalando al pubblico momenti di grande emozione.

Raoul Bova racconta Francesco Baffo: un’energia contagiosa

Ospite a È sempre Mezzogiorno, il conduttore di Don Matteo 14, Raoul Bova, ha condiviso un toccante retroscena su Francesco Baffo. L’attore ha raccontato che il piccolo Francesco è stato una vera fonte di gioia per tutto il cast:

“Ci ha portato tanto calore, affetto e sorrisi. La sua energia è così forte e bella che ogni volta che arrivava sul set si faceva festa perché rallegrava le nostre giornate”.

Raoul ha inoltre svelato un dettaglio significativo della trama: Bart viene ospitato nella canonica di Don Massimo perché la madre ha avuto problemi con la legge, aggiungendo un ulteriore livello di complessità e umanità al personaggio.

Francesco Baffo, con il suo debutto in Don Matteo 14, rappresenta un esempio di inclusività e talento. Il suo ruolo di Bart sta regalando al pubblico una storia di speranza e crescita, arricchita dalla sua personalità contagiosa e dall’energia che ha portato sul set.

Il giovane attore dimostra che la diversità è una risorsa preziosa, capace di arricchire le storie e toccare il cuore degli spettatori.