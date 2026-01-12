Francesca Tocca rompe il silenzio su Todaro: la verità

La confessione di Francesca Tocca.

Francesca Tocca rompe il silenzio su Todaro: la verità

Francesca Tocca rompe il silenzio e replica alle parole di Raimondo Todaro. Dopo l’intervista rilasciata lo scorso settembre a Verissimo, in cui il ballerino aveva spiegato la fine del matrimonio parlando di una moglie ormai infelice, oggi è stata lei a raccontare la propria versione dei fatti davanti a Silvia Toffanin.

La danzatrice ha spiegato che quelle dichiarazioni l’hanno profondamente ferita, perché a suo dire non corrispondono alla realtà: “Non siamo tornati insieme, la separazione è certa. Io sono molto serena. Lui qui da te ha detto che io non ero felice. Io però avevo dei motivi per non esserlo, lui li sa molto bene. Se tu manchi di rispetto e fai cose per le quali non posso avere più fiducia, è normale che poi mi trovi non felice. Però non avrei mai pensato comunque di lasciarlo. Ha usato la scusa del fatto che ‘non ero felice’ per mancarmi ancora di rispetto”.

Francesca ha sottolineato di aver sempre scelto il silenzio e la discrezione, anche quando avrebbe potuto dire molto di più: “Ho fatto tante interviste qui, non mi sono mai permessa di entrare nei dettagli, nei particolari. Non ho mai detto la verità, mi sono sempre presa tutto. Lui però non si è preso le sue responsabilità, ha detto quello che gli faceva comodo. Io avrei potuto dire solo una frase per far capire a tutti che in torto c’è lui! Raimondo è venuto qui dicendo ‘è finita perché non la vedevo felice’, lui non è vero che ha fatto il massimo“.

“Se mi ha tradita?”

Nel corso dell’intervista, la ballerina di Amici ha ammesso di aver scoperto fatti che l’hanno profondamente delusa: “Ho scoperto cose, sono venuta a sapere fatti che mi hanno delusa”. Pur senza scendere nei dettagli, ha parlato di una fiducia tradita più volte, accennando anche alla relazione avuta con il collega Valentin Alexandru dopo la separazione: “Se mi ha tradita? Non voglio entrare nei dettagli, ma ha tradito la mia fiducia, più di una volta. Io anche avrò mancato di rispetto quando ci siamo lasciati, quando mi sono frequentata per mesi con un altro ragazzo, forse è una mancanza di rispetto. Non era una cosa bella avere una storia così dopo un matrimonio. Però anche lì io sono stata portata a fare quello che ho fatto, c’erano tante cose dietro che non ho raccontato e mai racconterò. Il privato è giusto che rimanga tra di noi“.

Dopo la fine della storia con Valentin, Francesca e Raimondo avevano provato a ricostruire il loro rapporto, ma qualcosa si è definitivamente spezzato: “Non sarei mai voluta arrivare a questo punto, in passato sono sempre stata elegante e ho solo detto belle parole su di lui. Potevo fare capire qualcosa e non l’ho fatto. Farlo ora mi fa male e non lo faccio per vendetta. Lo faccio perché è giusto che mi rispettino. Basta stare zitta perché sono buona. Noi ci siamo lasciati, ma l’amore non era finito da parte mia. Però ho scoperto delle cose. Lui dice che tornava a casa e non ero felice, ma la colpa era anche sua! C’erano degli errori che ho scoperto e che lui mi negava, io sono venuta a sapere che era vero e sono stata male, mi ha deluso molto“.

La rivelazione più forte

La rivelazione più forte arriva però sul presunto stato sentimentale di Todaro. Secondo Francesca, quando lui si è presentato a Verissimo dichiarandosi single, la realtà era diversa: “Lui quando è venuto qui ha detto che era single, in verità era fidanzato in casa, nella sua vita c’era una persona! Sì, lui stava con una ragazza catanese! Mi dispiace Silvia, ma ormai parlo. Lui si permette di dire quello che vuole lui, adesso dico le cose anche io. Stava con questa che ha presentato anche ai suoi genitori“.

Infine, la ballerina ha chiarito i rapporti attuali con l’ex marito e ha smentito ogni gossip su presunti flirt: “Ci parliamo solo per nostra figlia. La rabbia non c’è più, il sentimento però sta andando via. Eravamo lasciati, stavamo a Roma e lui aveva la ragazza a Catania. Io gliel’ho chiesto, ma lui ha sempre negato di essere fidanzato, mi ha solo ammesso una volta che aveva conosciuto una ragazza. Quando ho saputo tutto mi ha fatto tantissimo male, un’altra delusione. Il ragazzo che io ho frequentato qualche anno fa non l’ho mai portato a casa, lui invece sì! Leggendo i gossip sembrava fossi io ad aver avuto altre relazioni parallele. Io con Baby Gang? No, mai! Tra noi solo un rapporto professionale, lui è sempre stato rispettoso, professionale e anche timido. E poi non sarebbe il mio tipo. Non voglio proprio nessuno, sto trovando la mia serenità da sola. Come reagirà Raimondo ora? Buona sì, ma idiota no, basta!“.

Per Francesca Tocca, parlare oggi è stato un modo per liberarsi di un peso che si portava dietro da anni, dopo essere stata spesso indicata come la principale responsabile della fine di un matrimonio che, a suo dire, aveva molte più ombre di quanto sia stato raccontato.