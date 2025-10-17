“Tutta rifatta, sei un mostro”, Francesca Sorrentino sbotta – VIDEO

Francesca Sorrentino risponde alle critiche sui ritocchi estetici: “Non mi sono stravolta”

Francesca Sorrentino è finita al centro delle polemiche sui social a causa dei ritocchi estetici a cui si è sottoposta. Tutto è partito da un video pubblicato su Tiktok che ha ricevuto decine di migliaia di condivisioni social (lo trovi a inizio articolo). L’ex tronista di Uomini e Donne e volto noto di Temptation Island è stata criticata per un presunto abuso di chirurgia estetica. Stanca degli attacchi continui sul suo aspetto fisico, ha deciso di replicare con fermezza ai commenti degli haters.

Francesca Sorrentino e la replica sui social: “Il mio naso è rimasto grande” – VIDEO

La Sorrentino ha scelto di rispondere alle critiche attraverso un video pubblicato su TikTok, nel quale ha spiegato nel dettaglio i piccoli interventi estetici a cui si è sottoposta, senza negare nulla ma difendendo con decisione le sue scelte.

“Non mi sembra di aver stravolto i connotati, perché il mio naso è rimasto grande, ho solo tolto la gobbetta. Ho fatto il filler alle labbra e non lo faccio da un anno, non so se sapete quanto durano le fiale, non durano così tanto”, ha dichiarato l’ex tronista.

Ha poi specificato un dettaglio legato al make-up, spesso frainteso dai follower: “Ho il tatuaggio alle labbra e quando metto la matita, vado fuori dal bordo”.

L’ex tronista difende la sua immagine: “Ho modificato qualcosa, ma non sono cambiata”

Francesca ha quindi ammesso con trasparenza di essersi concessa qualche ritocco, ma ha voluto sottolineare che il suo volto non è stato stravolto, come invece insinuano in molti.