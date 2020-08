Proprio in queste ore, Candida Morvillo ha intervistato Alessandro Cecchi Paone che, tra le righe, ha praticamente confermato la storia d’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci. Monica Setta, invece, ha firmato un articolo de La Gazzetta del Mezzogiorno, svelando la nuova meta della coppia.

Nelle cristalline acque di Polignano sono attese le due donne più quotate dell’estate, ossia Francesca Pascale ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante Paola Turci attualmente in navigazione su una barca che, stando alle indiscrezioni, costerebbe sessantamila euro a settimana in affitto. (fonte: Blogtivvu.com) Arrivano via mare oppure alloggiano in una struttura alberghiera della zona possibilmente a cinque stelle? Qui, i bene informati, offrono ai cronisti versioni contrastanti.

Secondo alcuni Paola e Francesca, entrambe belle e raggianti, toccherebbero il suolo pugliese dirette in una super riservata tenuta del Salento. Si tratterebbe della Tenuta Mosè, la più blindata e quella piu “naturalista” avendo a disposizione, oltre a suite, piscine e spa, anche una zona lussureggiante ed un “pensatoio” immerso nel verde praticamente irraggiungibile dall’esterno se non si è autorizzati all’ingresso. Altri, invece, sostengono che la coppia arriverà via mare e farà tappa a Capitolo magari per un lussuoso pranzo alla Peschiera di Andrea Sabato. Vedremo.