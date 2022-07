C’è grande fermento per la composizione del cast dei programmi che vedremo nella prossima stagione tv, tra cui anche Ballando con le Stelle. Tra i vari toto-nomi, sarebbero sopraggiunte in queste ore anche le prime smentite. Tra le varie idee avanzate dalla padrona di casa Milly Carlucci anche quella relativa alla coppia fresca di unione civile, Paola Turci e Francesca Pascale. Non proprio un invito, in realtà, quanto una ipotesi detta a voce alta.

Francesca Pascale e Paola Turci non saranno a Ballando con le Stelle

Proprio in una recente intervista al quotidiano Il Messaggero, Milly Carlucci ha parlato della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Per il cast di quest’anno la parola d’ordine sarà quella classica che si rinnova ad ogni edizione, ovvero fare discutere. E sulla possibilità di avere anche Paola Turci e Francesca Pascale ha commentato:

Certo, ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata.

A quanto pare però resterà un’idea destinata ad essere prontamente archiviata, dopo la smentita secca della Pascale che in queste ore è intervenuta attraverso le sue Instagram Stories bollando l’ipotesi come “fake”. Una posizione secca rispetto alla quale sembra non esserci possibilità di convincimento.

Intanto, a proposito del cast in composizione, al momento la certezza è rappresentata da Iva Zanicchi che a Fanpage ha confermato la sua presenza. L’ipotesi Gabriel Garko si rafforza, soprattutto dopo la presenza di Milly Carlucci al suo 50esimo compleanno.