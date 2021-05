Anche Francesca Pascale era in piazza a Milano per manifestare a favore del DDL Zan. L’ex compagna di Silvio Berlusconi, intervistata da FQMagazine ha letteralmente “demolito” Matteo Salvini.

Questa è una piazza tendenzialmente di sinistra ma non mi sento fuori luogo, questi valori non possono essere etichettati con un una bandiera di partito. Io ho sempre votato Forza Italia, se Forza Italia continua su quest’onda sovranista io non mi sento più di appartenere alla loro famiglia.

Non posso votare più Forza Italia fino a quando strizza l’occhio a Matteo Salvini, qualunque cosa dice non ha alcun valore se non quello del rancore e della violenza. Ha presentato un Ddl alternativo e francamente, avendolo letto, lo trovo com un arrampicarsi sugli specchi.