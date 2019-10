Francesca Manzini, rapporto con padre: “Una persona pensa sia di troppo”

Francesca Manzini è una delle più belle scoperte di Amici Celebrities. Poliedrica e bravissima, l’imitatrice ha anche un sacco di cose da raccontare ed incuriosisce sempre con i suoi aneddoti. Alcuni giorni addietro per esempio, vi abbiamo già raccontato della sua spiacevole “avventura” con Mara Venier mentre oggi, vogliamo rendervi partecipe del suo rapporto con il padre.

Papà Maurizio è molto celebre negli ambienti lavorando come team manager sportivo della Lazio fin dal 1988. In un’intervista tra le pagine del settimanale Mio, Francesca Manzini ha parlato proprio dei suoi problemi con il padre:

Mio padre è stato un onesto lavoratore e ha amato al tal punto la Lazio che forse non è riuscito a dare a noi la giusta attenzione. Non lo biasimo, ma questo mi ha fatto capire che, se un giorno diventerò madre, farò di tutto per far conciliare il lavoro con la vita privata.

Successivamente, l’ex concorrente di Amici Celebrities conclude in maniera dolorosa:

Me ne sono fatta una ragione. Questa persona mi disse: “Peccato che ha scelto me e non te”. Questa frase mi ha ucciso. Ma io so che lui ha scelto di non farmi soffrire e di accontentarsi di questa sconosciuta che si prende cura di lui.