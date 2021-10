Francesca Cipriani ieri sera è sbottata contro Soleil Sorge accusata di razzismo. L’ex Pupa ha cominciato a urlare e piangere nel corso della diretta del Grande Fratello Vip.

Peccato che nessuno abbia dimenticato l’intervento assurdo di Francesca Cipriani ospite de “I Lunatici” nel 2019. In quella occasione l’attuale concorrente del GF Vip aveva svelato di essere stata rapinata in pieno giorno a Milano puntando il dito contro “una combriccola di delinquenti extracomunitari tra cui c’è anche una donna incinta”.

Poi l’ex Pupa aveva espresso anche apprezzamento per Matteo Salvini:

Mi ha risposto dopo quello che ho scritto su Instagram. Vorrei specificare che non sono razzista, ma chi viene nel nostro Paese da irregolare, senza arte né parte, e viene qui per delinquere, rubare, stuprare perché deve rimanere qui? Fa bene Salvini a ripulire un attimino tutto. Chi si arrabbia se li tenga a casa propria.

Auguro cose brutte a chi mi ha derubato e a chi deruba anziani e ragazze. Chi mi dice che sono razzista perché non voglio in Italia degli irregolari che vengono qui per delinquere si deve prendere questa gente in casa propria. Io ho paura quando esco di casa. Tanta paura. E devono averla tutti. Chi non ha paura è un incosciente. Salvini mi ha risposto e ha apprezzato le mie parole, lui dice delle cose e le sta facendo, come gli scrivo io gli scrive tantissima altra gente, non risponde solo a me, risponde a tutti se può, è molto presente, coerente ed umile.