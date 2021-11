Emozioni a non finire, ieri, nella Casa del Grande Fratello Vip per Francesca Cipriani. La Vippona ed ex Pupa ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta tv dal fidanzato Alessandro Rossi che, con le lacrime agli occhi, le ha chiesto di diventare sua moglie. Ma non era tutto organizzato da mesi?

Alfonso Signorini ieri, in occasione della proposta di matrimonio a Francesca Cipriani, ha radunato tutte le Vippone, pronte a supportare la loro compagna in un momento così emozionante.

Dopo aver raccontato la sua precedente e tormentata storia d’amore, Francesca si è illuminata parlando di Alessandro, la sua anima gemella. E proprio il fidanzato lo ha ritrovato in giardino, a pochi passi da lei, autore di una toccante dichiarazioni d’amore:

Sono qui perché ti volevo dire tre cose importanti: spero che mi ami come prima, perché il sentimento non è cambiato, la doccia che hai fatto mi ha dato un po’ fastidio perché vorrei la facessi solo con me, poi c’è una terza cosa, la più importante. Sono stati tre mesi difficili, non vederci, non sentirci, l’amore per te è aumentato, la voglia di vederti è tanta, l’esperienza del GF è stata una bella esperienza, la gente mi chiede di noi, fa il tifo per noi, una felicità che mi fa piacere perché per me è la prima volta, ma è un’emozione frivola.

La vera felicità è quando tu mi fai una carezza, mi da un abbraccio, la felicità che mi dai tu nei piccoli gesti non ci sono ne soldi, ne televisione che me la può dare. Io senza di te non riesco stare, voglio stare con te, ti amo e voglio stare solo con te.