Francesca Cipriani rompe una porta e tira i capelli a Giucas Casella (ma non fa più ridere) – VIDEO

Francesca Cipriani ha esasperato e caricaturato talmente tanto il suo personaggio da ottenere l’effetto contrario. Lontana anni luce da ciò che è effettivamente trash, nella Casa del Grande Fratello Vip ha portato in scena un volto annoiato di ciò che fu.

Francesca Cipriani rompe una porta e tira i capelli a Giucas Casella

La Cipriani ha sempre cercato di farci conoscere “Francesca” mettendo da parte il personaggio ma, purtroppo, non c’è molto da dire. Ieri sera dopo avere incontrato ancora il suo fidanzato, prima ha rotto una porta del Grande Fratello Vip e poi si è ferocemente attaccata ai capelli di Giucas Casella.

Al grido di “Amore mio ti amo” come sotto effetto “ipnotico”, Francesca Cipriani si è saldamente attaccata ai capelli di Giucas Casella trascinandolo urlante per mezza casa.

“Lui mi ha detto ‘Fai vedere a tutta l’Italia che non ho il parrucchino”, in questo modo si è giustificata in diretta quando Alfonso le ha domandato sbigottito il motivo del suo gesto.

Scena agghiacciante di cui potevamo fare a meno. Quello non è trash e non si chiama di certo in questa maniera.

Questo è l’ennesimo tentativo di restare a galla ma, chiaramente, la Cipriani non ha più nulla da raccontarci e ieri ne ha dato ampiamente prova.