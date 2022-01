Francesca Cipriani, intervistata dai colleghi di SuperGuida TV ha parlato di svariati argomenti ma, fra i tanti, ha finalmente svelato per quale motivo ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip.

Beh si abbandonerei il gioco comunque perché io ho lasciato la casa del GF Vip per motivi di salute. Avevo fatto il vaccino e ho avuto delle controindicazioni. Io non ho rimpianti e non ho rimorsi, rifarei tutto e tutto quello che ho detto, l’ho detto perché l’ho pensato.