Francesca Cipriani, proprio in queste ore, ha ricevuto un messaggio esterno da parte del fidanzato Alessandro Rossi, accorso dietro le mura della Casa del Grande Fratello Vip per darle sostegno.

“Ti amo amore, per tutta l’eternità”, ha urlato Alessandro. La reazione di Francesca Cipriani, francamente, è stata un po’ spropositata rischiando un mancamento, sgranando gli occhi immobile e spaventando il resto dei concorrenti del GF Vip che non sapevano come calmarla tra i confuso e l’imbarazzato.

Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena. – ha raccontato la Cipriani in un’intervista rilasciata a Chi – Tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati.

Con il mio ex, sono finita tre volte in ospedale. Ne ho avuti di problemi, tra tradimenti, corna, botte, raggiri. Alessandro è un campione di tenacia e di tenerezza. Fa su e giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me. Mi merito la felicità. Incrociando le dita, lo dico: sono felice.