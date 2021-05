Ospite di Casa Chi, la giunonica Francesca Cipriani si è proposta per la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini (che sta già lavorando al cast del reality show che rivedremo in onda a settembre su Canale 5).

Signorini terrà in considerazione l’appello della Cipriani?

Se la nuova edizione porterà novità anche sul fronte opinionisti? Da tre settimane sto lavorando al cast, sugli opinionisti la testa non ce l’ho ancora messa. – ha svelato Alfonso Signorini intervistato su FQMagazine – Il Grande Fratello è una grande esperienza da fare se uno ha voglia di farla. Non è una vacanza, non è un lavoro in miniera, ma devi essere convinto.