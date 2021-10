L’altro ieri nella Casa del Grande Fratello Vip sono emersi alcuni possibili disturbi alimentari di Lulù Selassiè. Francesca Cipriani non ha dubbi: dopo mangiato la principessa andrebbe in bagno a vomitare.

Francesca Cipriani parla dei disturbi alimentari di Lulù Selassiè

Proprio l’ex Pupa ne ha parlato anche con Sophie Codegoni e Raffaella Fico evidenziando che Andrea Casalino si era già accorto di tutto dopo pochi giorni dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip:

Va aiutata! Perché non sono cose da sottovalutare. Andrea gliel’aveva anche chiesto in maniera quasi esplicita. E lei era venuta da me dicendomi “Assurdo, Andrea mi ha detto questo!”. Bisogna aver delicatezza infinita, perché è un problema grave, delicato.

Il tema è delicatissimo ma qualcuno deve assolutamente portarlo alla luce.

Stasera Alfonso Signorini se ne occuperà, oppure, darà spazio alla “storia” con Manuel Bortuzzo? Io spero si metta da parte il gossip per dare risalto ad un problema che non può e non deve venire “insabbiato” e/o sottovalutato.

Ecco il VIDEO “incriminato”.

Raffaella, Sophie e Francesca parlano dei problemi alimentari di Lulu. “Ma le sorelle lo sanno?” E poi la regia stacca. #gfvip pic.twitter.com/4R6cctBEgM — vuoi condurre tu? (@stanzadelsole) October 7, 2021

Andrea si preoccupa per Lulù