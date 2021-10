Ricordate il famoso dente che Francesca Cipriani ha perso nel tiramisù (e che Nicola Pisu si è mangiato)? Ecco, ieri nel corso di Casa Chi è arrivato il retroscena: un dentista è entrato al Grande Fratello Vip per l’ex Pupa.

Come in tutti i reality è consentito l’accesso di una persona per motivazioni familiari, legali oppure di salute, c’è l’intervento dall’esterno. Mi viene chiesto di cercare al volo un dentista su Roma io passo il nominativo e lui mi avverte con un audio che sta andando a visitare Francesca.

Il dentista va ad attaccare una faccetta alla Cipriani che le era caduta ed era venerdì primo ottobre. Sono passati dieci giorni e pare che Francesca prima di entrare si era messa apposto anche i denti da un altro dentista.

Successivamente all’intervento ho chiesto al dentista come fosse andato l’intervento alla Cipriani e lui mi disse che secondo lui avrà problemi perché i denti sono irregolari e non seguono una simmetria. – afferma il giornalista di Casa Chi – Dopo dieci giorni un dente della Cipriani si è perso nel tiramisù. Il dentista è stato ricontattato per attaccare sia faccetta che dente. Questo perché Francesca prima di entrare aveva fatto delle operazioni estetiche anche alla dentatura e adesso è lì che perde pezzi.