Francesca Cipriani, ospite di Casa Chi, ha parlato delle coppie che si sono formate dentro la Casa del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente è stata molto sincera ed ha sparato a zero nei confronti di Sophie Codegoni e il suo avvicinamento ad Alessandro Basciano.

Biagio aveva detto che era fidanzato con questa donna, che però è da luglio che non si vedevano. Io questa ragazza non l’ho mai vista, sinceramente dal punto di vista sentimentale cosa faccia lui con le donne non ne ho la più pallida idea. Vediamo un interesse verso Miriana, ma da qui a dire che sia vero è difficile dirlo all’interno di un reality. Quando finirà si vedrà…

Dopo Biagio e Miriana, la Cipriani ha detto la sua pure sulle altre coppie che si sono formate al Grande Fratello Vip:

La coppia che mi convince di meno? Quella in cui secondo me non c’è stato nessun tipo di sentimento era quella tra Soleil e Alex Belli.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Per me è ancora presto per giudicare, bisogna aspettare. Sophie era presa anche da Gianmaria. Qui si cambia troppo velocemente partner, bisogna vedere se è gioco o realtà. Vedo molto il giocare, per me l’amore è un’altra cosa. Bisogna aspettare per poter giudicare, magari mi sbaglio. Ma al momento la vedo dura.

Quando ti piace una persona non fai così. Cambiare partner nella realtà non è così, quando ti piace una persona per farla uscire dalla propria mente e dal proprio cuore ci vuole tempo. Vuol dire che prima era pari a zero. Ora ne è entrato un altro, meglio l’altro che quello di prima. Non vedo nulla di vero o dei sentimenti, non sento nulla vedendo i loro baci.