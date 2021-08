Gemma Galgani prima di tornare a Uomini e Donne ha deciso di rifarsi il seno e mostrarlo con orgoglio in copertina sull’ultimo numero di Nuovo TV in uscita (che svela in anteprima la nuova immagine della dama).

La foto del seno rifatto di Gemma Galgani prima di Uomini e Donne

Riccardo Signoretti ha postato la foto di Gemma Galgani con il suo nuovo décolleté e, naturalmente, l’immagine ha brutalmente solleticato gli hater che hanno invitato la dama a rifarsi anche il cervello.

Il direttore del settimanale ha aggiunto oltre all’immagine anche la seguente didascalia:

Su NUOVO TV in esclusiva le uniche foto di Gemma dopo l’intervento per aggiungere qualche taglia al seno. “Ora ho il décolleté di quando ero ragazza”, racconta la dama di Uomini e donne, già al centro delle polemiche per la scelta di tornare dal chirurgo a 71 anni. Lei ammette: “Ho ceduto alla vanità”. Ha fatto bene?

Bene o male se Gemma Galgani si sente a suo agio così non vedo per quale assurdo motivo debba ricevere tutti questi insulti gratuiti.

A seguire ecco il post con la foto di Gemma con il suo seno nuovo di zecca.