Stefano De Martino ha postato una immagine bollente nelle sue storie di Instagram che ha cancellato dopo pochi secondi: per quale motivo? Giuseppe Candela via Dagospia ci svela questo croccante retroscena.

Una pubblicità senza pantaloni era apparsa sui suoi social qualche mese fa. Non solo, su Instagram ha postato una foto hot senza pantaloni e senza mutande. Nelle stories si è mostrato nella vasca da bagno con gambe in mostra e con la schiuma a coprire le virtù. L’immagine è scomparsa dopo qualche minuto. Come mai? Ve la mostriamo noi.

Stefano De Martino da qualche tempo ha intrapreso una svolta radical chic, in tv fa il verso a Renzo Arbore (con conseguente pioggia di stroncature) e concede interviste per una sorta di operazione “pulizia”. “Ora mi vergognerei come un ladro se facessi una pubblicità di intimo in cui sono in mutande”, ha detto a Repubblica.

Ecco la foto “incriminata”

Io a Sanremo? Sarebbe un azzardo totale. Non credo di avere l’esperienza necessaria per gestire una cosa del genere. Il Festival ha un’attenzione troppo alta per andarci con la percentuale di fallibilità che ho io in questo momento.

Per chi lavora in Tv è un po’ come l’Oscar, te lo danno quando nella visione delle persone hai un gradimento molto ampio (…). Ora come ora sì, rifiuterei, perché per come la vivo io Sanremo deve essere il coronamento di una carriera. È difficile anche gestire il dopo Sanremo, che è così tanto da far diventare piccola qualunque cosa tu faccia dopo.