Sophie Codegoni è diventata da poco mamma della piccola Celine Blue, prima figlia avuta da Alessandro Basciano già padre di Niccolò, avuto da una precedente relazione.

Sophie Codegoni criticata per le foto con la figlia Celine: il motivo

Nonostante l’amore e la stima dei fan, Sophie è stata presa di mira anche dagli hater per i post pubblicati su Instagram con protagonista la figlia.

La forte esposizione mediatica della piccola Celine non è piaciuta agli hater che hanno accusato la Codegoni di “utilizzare” la figlia come modella.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha recentemente lanciato infatti la sua nuova collezione di costumi e, dopo la nascita della figlia, ha preso la palla al balzo per mostrare anche la sua collezione di vestiti per neonati, mostrandoli, in più di un’occasione, proprio indosso alla piccola Celine.

“Guarda la pelle delle gambe e delle braccia, è vestita poco”, scrivono alcune persone sotto un post di Sophie.

E ancora: “Tutto molto bello ma come l’altra volta non vedi come ha le gambe e braccia sente freddo”, “Ma tu questa bambina la tieni per fare la modella così piccolissima”, “Creatura è bellissima ma ha freddo, povera piccola coprila e mettile una copertina sulle gambe…”, “Hai tempo di pensare alla tua collezione lei non è una modella è una normalissima bimba bellissima”.