Quanti follower ha perso Fedez dopo i gossip sui tradimenti? Boom di utenti per Chiara Ferragni

Il gossip che si è scatenato attorno a Fedez ed ai presunti tradimenti a scapito dell’ex moglie Chiara Ferragni (svelati da Fabrizio Corona), ha avuto delle conseguenze sui suoi follower. Se il rapper in gara a Sanremo 2025 ha registrato una pesante perdita di consensi, Chiara, di contro, ha avuto un boom di follower.

Fedez e Chiara Ferragni: calo e boom di follower

Come svela TrashItaliano in una storia su Instagram, nelle ore successive alla diffusione del gossip da parte di Fabrizio Corona, Fedez avrebbe subito un brusco calo di follower.

Nello specifico, su Instagram il rapper avrebbe perso circa 39 mila follower nel giro di poche ore.

Differente la situazione per Chiara Ferragni, che proprio ieri ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando alcune Stories in cui conferma i tradimenti scoperti e subiti da parte di Fedez.

Nel caso dell’imprenditrice – attualmente rinviata a giudizio per il Pandoro gate -, boom di follower: l’ex moglie di Fedez si è ritrovata in poche ore con ben 45 mila utenti in più.

Potere dei social.