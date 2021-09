Soleil Sorge e Lucas Peracchi hanno avuto un flirt prima del GF Vip?

Soleil Sorge e Lucas Peracchi hanno avuto un flirt? L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip e l’ex fidanzato di Mercedesz Henger, così come si legge tra le pagine del settimanale Oggi, potrebbero avere avuto una breve love story.

Secondo il settimanale, l’intesa tra Lucas e Soleil sarebbe nata nella palestra dove lui lavora come personal trainer e lei va ad allenarsi periodicamente:

Se la notizia venisse confermata, sarebbe una vera bomba pronta ad esplodere. Lui single da poco, dopo la fine della sua storia con Mercedesz Henger, e lei con il cuore apparentemente libero dopo aver concluso la turbolenta relazione con Gianmaria Antinolfi, attuale compagno di reality show.

Personalmente credo solo che Lucas abbia allenato Soleil prima di entrare nella Casa del GF Vip, così come ha mostrato pure Peracchi tramite un post di Instagram: vedremo che succederà.

Ship o no, sono i miei preferiti per il momento. Molto profondi entrambi, con una bella testa e con un mondo dentro che secondo me è tutto da scoprire, specie Soleil ❤️‍🔥 mi danno proprio good vibes #gfvip pic.twitter.com/ssa3QYCBov

— “SUCH A BEAUTIFUL WOMYN”💥 (@taina72383026) September 16, 2021