Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, e nella spiatissima Casa si rincorrono i pettegolezzi: c’è un flirt in corso tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni? Questo sarà uno dei focus della nuova puntata in onda questa sera e il padrone di casa, Alfonso Signorini, cercherà di saperne di più dai diretti interessati.

Flirt tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni? I pettegolezzi

I Vipponi ieri sera hanno avanzato alcune ipotesi sugli argomenti che saranno trattati questa sera e secondo Clarissa Selassié uno dei possibili temi potrebbe davvero essere rappresentato dal presunto flirt in corso tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. La principessa ha rivelato:

Gianmaria ha una specie di attrazione nei confronti di Sophie.

Le donne della Casa riunite allo stesso tavolo hanno manifestato una certa sorpresa di fronte alla rivelazione della principessa etiope, soprattutto alla luce del fidanzamento in corso con Greta, la ragazza entrata nella Casa nelle passate settimane.

Francesca Cipriani in particolare è la più incredula ed ha voluto ricordare quanto Gianmaria Antinolfi sembrasse innamorato di Greta fino a qualche giorno fa, al punto da voler abbandonare la Casa per ritornare da lei. Anche Carmen Russo ha detto la sua:

Io non vedo questo feeling speciale tra Sophie e Gianmaria.

Per Ainett Stephens, invece, non può esserci amicizia tra uomo e donna e per lei potrebbe essere pensabile l’esistenza di un’attrazione, tanto da ammettere a bruciapelo (riferendosi ad Andrea Casalino):

A me quello che poteva piacere è già uscito.