Flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro? Il cantante interviene e replica al gossip

Sanremo 2025 non è ancora iniziato, ma le polemiche sono già in pieno fermento. Achille Lauro, protagonista indiscusso della scena musicale italiana e spesso al centro dell’attenzione mediatica per le sue scelte artistiche e personali, ha finalmente risposto alle voci che lo vedrebbero coinvolto in un presunto flirt con Chiara Ferragni.

Achille Lauro e il caso Chiara Ferragni: la replica al gossip

Le indiscrezioni erano esplose dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, che aveva insinuato un presunto tradimento ai danni di Fedez, suggerendo una relazione tra la celebre influencer e il cantante. Oggi, durante una conferenza stampa in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Lauro ha deciso di mettere fine alle tante indiscrezioni.

Credo che in questo momento così bello, cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e dei grandi sognatori. E vivo alienato a fare tutti i miei progetti, sto tanto all’estero. Veramente non seguo e non mi piace sinceramente. Non avrei dovuto dirlo, ma secondo me si parla tanto di violenza sulle donne… bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corriere della Sera (@corriere)

Una risposta che, oltre a smentire le voci, lancia un messaggio forte e chiaro sul peso delle parole e sulla violenza mediatica.