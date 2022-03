I suoi amati cani questa volta non c’entrano: Flavia Vento ha deciso di abbandonare ufficialmente La Pupa e il Secchione Show per un motivo ben preciso. Lo ha svelato lei stessa durante una crisi di pianto che l’ha infine portata ad uscire dal nuovo reality e battere il suo stesso record personale.

Flavia Vento in crisi lascia la Pupa e il Secchione Show

Barbara d’Urso nelle passate ore ha già annunciato che domani sera, in occasione della nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show, ci sarà Flavia Vento dopo il suo ritiro dal programma.

La stessa ex pupa, prima di uscire ha avuto una crisi di pianto al punto da prendersela quasi con il povero Aristide:

No, io comunque domani mattina me ne vado perché io nello sgabuzzo non ci sto! Io dovrei dormire così?