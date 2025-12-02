Fiorello sul cast di Sanremo e su Carlo Conti: “E’ subdolo”

Fiorello ironizza sul cast di Sanremo: “Carlo Conti è subdolo”. La battuta durante La Pennicanza

Fiorello non ha perso l’occasione di commentare il cast del prossimo Festival di Sanremo, presentato da Carlo Conti al Tg1 pochi giorni fa. Nel suo spazio quotidiano all’interno de La Pennicanza, il programma che conduce con Fabrizio Biggio su Radio2, lo showman ha scherzato sulle scelte del direttore artistico, concentrandosi soprattutto su uno dei tratti più noti del conduttore toscano.

Con la consueta ironia, Fiorello ha definito Carlo Conti “un subdolo”, attribuendo la selezione dei cantanti più ai suoi obiettivi pratici che a una valutazione strettamente artistica.

La battuta di Fiorello durante la puntata

Nel commentare la rosa dei 30 partecipanti, Fiorello ha lanciato una frecciatina leggera ma molto significativa:

“Carlo Conti è subdolo, a lui non è che importa dei cantanti e delle canzoni. Lui deve andare veloce, hai visto che tutti i nomi dei cantanti sono brevi?”.

Lo showman ha così richiamato uno degli elementi che più spesso vengono associati alla “gestione Conti” del Festival: la precisione, i ritmi serrati e la volontà di mantenere serate più compatte rispetto a quelle viste in passato. È un tema ricorrente nelle battute su Sanremo e uno dei tanti aspetti su cui lo stesso Conti ha sempre giocato.

Il cast di Sanremo 2026 divide il pubblico

L’annuncio dei 30 Big ha già acceso discussioni e commenti. Da un lato c’è chi si aspettava la presenza di nomi più importanti, dall’altro chi apprezza una selezione considerata più equilibrata e centrata sulle canzoni, senza favoriti schiaccianti alla vigilia.

Il prossimo passo sarà la rivelazione dei titoli dei brani in gara, prevista – come da tradizione – durante la finale di Sanremo Giovani, quando Conti presenterà ufficialmente la lista dei pezzi che concorreranno per la vittoria dell’edizione 2026.