Fiorello imita Pucci dopo la sua esclusione da Sanremo (VIDEO)

Fiorello imita Pucci dopo la sua esclusione da Sanremo (VIDEO)

Fiorello torna a far parlare di sé con una nuova puntata de La Pennicanza, dove non si lascia sfuggire l’occasione di commentare la polemica del momento legata al Festival di Sanremo. Al centro del suo monologo, il passo indietro di Andrea Pucci dalla co-conduzione, diventato in poche ore un vero e proprio caso mediatico. Lo showman entra subito in scena con entusiasmo: “Finalmente la polemica a Sanremo!”.

Con il suo stile dissacrante, Fiorello si diverte a immaginare retroscena e reazioni, prendendo di mira soprattutto Carlo Conti. “Hai capito Carlo Conti… La politica sta litigando per il comico Andrea Pucci, che alla fine ha fatto un passo indietro: va direttamente all’Eurovision. Una polemica sul Festival… che goduria per noi de La Pennicanza”. E tra una risata e l’altra rincara la dose: “E chi gongola in tutto questo? Carlo Conti! Finalmente si parla del Festival su tutti i giornali. Ma tu dimmi Andrea Pucci, quando mai avrebbe avuto tutta questa risonanza magnetica! Conti non si sarebbe mai aspettato una polemica del genere, lui fa i Festival a sottrazione. Ad Amadeus certe cose capitano mentre dorme, a Carlo Conti non era mai successo. È la prima volta per lui…. ‘Carlo, è un bene per il Festival!’”.

Non manca poi un passaggio sui protagonisti che, secondo Fiorello, potrebbero davvero sorprendere nella prossima edizione del Festival: “Comunque a Sanremo tutti si preoccupavano di Pucci ma non si preoccupano della vera mina vagante, TonyPitony. Pucci in confronto è un boyscout. Ora Carlo ha preso Frassica, uno che in tv si vede poco (ironizza)… Sai da quanto non lo vedo? Da ieri sera!”. Lo showman prosegue immaginando una telefonata surreale: “Leggendo le cronache ho letto che il Presidente del Senato La Russa ieri ha chiamato Pucci, secondo me la telefonata è andata così ‘Puccii, devi ritornare al Festival di Sanremo’ e Pucci ha risposto ‘Cavolo, come imiti mia suocera!’”.

Dopo una raffica di battute, Fiorello cambia registro e invita a riportare il confronto su toni più distesi: “Calmiamoci un attimo dalle risate, ora va bene tutto ma la violenza non va mai bene, da entrambe le parti”.

Nel finale arriva anche una notizia che farà felici i fan del Festival. Lo showman annuncia un nuovo appuntamento legato a Sanremo: “Nei giorni di Sanremo faremo il DuranteFestival”, spiega Fiorello, “mentre va in onda la gara saremo a casa mia, sul divano, live sui social a commentare la serata. Proveremo a coinvolgere ospiti anche all’ultimo momento e chiameremo artisti in diretta direttamente da lì”. Un modo alternativo e informale per vivere il Festival, tutto da seguire.