Fiorello: “So più segreti di Corona, riguardano Mediaset”

La prima puntata del 2026 di Striscia La Notizia si è aperta con la consegna del Tapiro d’Oro a Rosario Fiorello. Valerio Staffelli ha raggiunto lo showman per consegnargli il celebre premio del tg satirico di Antonio Ricci, questa volta impreziosito da strass. Fiorello, oggi al timone del programma radiofonico La Pennicanza su Rai Radio 2, ha accolto l’inviato con la consueta ironia.

“Ti tingi il pizzetto? Hai le sfumature bionde. Ho letto Striscia si rinnova, pensavo si liberassero di Tinto Brass” ha scherzato Fiorello, prima di aggiungere: “Devo chiamare un attimo Biggio, mi sta aspettando”. Insieme a Staffelli e a Fabrizio Biggio, arrivato poco dopo dagli studi Rai, lo showman ha commentato le ultime notizie che lo hanno riguardato: “Chiamai Corona che era la notizia del giorno, mi disse che io non ero scheletrato”.

Nel corso dell’incontro è stato mostrato anche un filmato che ripercorre i numerosi “baci televisivi” di Fiorello nel corso della sua carriera. “Vengono dall’archivio di Signorini”, ha osservato divertito.

Dalla strada il gruppo si è spostato in un bar per un caffè, dove Fiorello ha continuato a ironizzare sul motivo della consegna del Tapiro: “Io non faccio scandali, posso fare un contromano qui fuori o bere un 30 centilitri di vino”. Alla domanda sui presunti segreti del mondo dello spettacolo ha risposto: “Ne so più di Corona, ma sono voci di corridoio. Riguardano Mediaset. Oggi è troppo facile parlare e dire, ci vogliono prove. Le prove di Corona? Tutto va chiarito nelle sedi opportune”.

Durante la consegna del premio non è mancato il momento telefonico. Fiorello ha provato prima a chiamare Amadeus, senza ottenere risposta, per poi videochiamare Carlo Conti, che ha risposto immediatamente. “Guarda che formazione” ha commentato il conduttore. Fiorello ha quindi spiegato: “Volevamo che per la prima volta Carlo Conti fosse in prima serata su Canale5. Valerio Staffelli mi sta dando un Tapiro per non aver fatto niente, per non essere coinvolto in scandali”. Prima di chiudere la chiamata, Conti ha replicato con una battuta: “Neanche io, purtroppo, ho scandali. Per ora no, vediamo che succede”.