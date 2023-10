Dopo una piacevole serata durante la quale non sono mancate le coccole e le dimostrazioni d’affetto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, poco prima che il Grande Fratello interrompesse la diretta notturna, l’attrice ha avuto uno chiacchierata con l’amica Fiordaliso. Quest’ultima ha ammesso all’attrice di provare non pochi dubbi nei confronti del bidello calabrese.

I dubbi di Fiordaliso su Garibaldi svelati a Beatrice Luzzi

“E con Giuseppe, come va? Tutto bene? Sei convinta, detto tra me e te?”, ha domandato in tono ironico Fiordaliso, mentre si struccava. Beatrice ha replicato tranquilla con un “Tutto bene, sì sono convinta”. “Io non sono convinta…”, ha però ribattuto la cantante. “Vabbè, non è che ci dobbiamo sposare eh?”, ha proseguito la Luzzi.

Fiordaliso però ha spiegato da cosa dipendesse la sua mancata convinzione:

Ci mancherebbe, ma non son convinta mica di te eh? Di lui… non lo so. C’è un campanello d’allarme, lo sai che io ti dico tutto quello che penso.

Alla luce delle sue parole, Beatrice le ha giustamente chiesto se avesse visto qualcosa, ma Fiordaliso ha replicato: “No, no… una sensazione che non mi piace però… ma non che non mi piace perché lui ha fatto qualcosa. Assolutamente no. Lui è una persona carinissima. Una sensazione… si può avere? E’ sbagliato avere una sensazione?”.

La Luzzi le ha risposto di essere invece molto grata della sua sincerità. La cantante ha così proseguito spiegando la sua sensazione:

Mi sembra impaurito… ma è una sensazione, magari mi sbaglierò perché poi nei tuoi confronti è molto carino, io guardo tutto eh? Non lo so… è una sensazione che mi dice che è insicuro, che ha paura.

Per Beatrice però sarebbe abbastanza comprensibile, mentre Fiordaliso non la penserebbe così: “No, per la sua età non è comprensibile, si deve buttare”. L’attrice però ha ribattuto asserendo che se la sua sensazione avrebbe a che fare solo con la presunta paura di Garibaldi, allora sarebbe accettabile: “Comunque siamo in una situazione molto molto difficile, in più io sono io, ho 22 anni in più eccetera… l’unica cosa che mi fa preoccupare è se la sensazione che hai…”.

Non sapremo mai, però, il finale di questa frase in quanto il Grande Fratello ha deciso di mandare tutti a nanna interrompendo la diretta.