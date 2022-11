Le storie che nascono nella Casa del GF Vip sono tutte figlie di una strategia? Proprio tutte magari no, ma una buona parte è probabile. La dimostrazione è giunta proprio in queste ore, con l’arrivo dei nuovi concorrenti. Giaele, in particolare, ha consigliato ad un Vippone di mettere in atto una strategia, a quanto pare ben collaudata.

Giaele e il consiglio su Oriana dato ad Alberto

Tra le new entry della passata puntata del GF Vip andata in onda ieri, c’è anche Oriana Marzoli, regina dei reality show. Mentre la donna con oltre due milioni di follower su Instagram ha puntato gli occhi su Antonino, sincerandosi di quanto accaduto con Giaele, quest’ultima avrebbe dato un consiglio ad Alberto De Pisis.

Il Vippone e Oriana hanno dormito insieme la scorsa notte e probabilmente questa loro normale vicinanza ha indotto Giaele a pensare ad una strategia a suo dire geniale, tanto da riferirla all’amico, ignorando la presenza delle telecamere e dei microfoni.

Hai capito il discorso che ti ho fatto prima, il consiglio che ti ho dato? Quello su Oriana. Secondo me ci potrebbe essere una cosa che qui… capito? tu devi vedere quello. Al discorso che facevamo ieri. Quello… Qualcosa da sfruttare…

Alberto tuttavia non sarebbe apparso affatto convinto dell’idea dell’amica. Vedremo se metterà in atto la sua strategia o lascerà – si spera – perdere.