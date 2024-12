Ecco chi sono i 6 finalisti di Sanremo Giovani 2024, tutti i nomi da Amici di Maria

La corsa verso il Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo! Dopo la semifinale condotta da Alessandro Cattelan, sono stati scelti i 6 artisti che si sfideranno nella finale di Sarà Sanremo, in programma mercoledì 18 dicembre in diretta su Rai 1.

Ecco i 6 finalisti di Sanremo Giovani 2024

La serata, che si è svolta nel suggestivo Teatro del Casinò di Sanremo, ha visto protagonisti 12 giovani talenti. Tra esibizioni cariche di emozione e scontri diretti, la commissione musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha selezionato i finalisti.

Oltre ai sei nomi scelti, si aggiungono i due vincitori del contest Area Sanremo: Etra e Maria Tomba, portando così a otto il numero degli artisti che si contenderanno i quattro posti disponibili nella categoria Nuove Proposte.

Ecco i nomi dei giovani artisti pronti a sfidarsi nella finale:

Settembre con Vertebre

con Vertebre Vale Lp e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore Alex Wyse con Rockstar

con Rockstar Mew con Oh my God

con Oh my God Angelica Bove con La nostra malinconia

con La nostra malinconia Selmi con Forse per sempre

A questi si aggiungono i vincitori di Area Sanremo:

Etra con Spazio (tra le dita)

con Spazio (tra le dita) Maria Tomba con Goodbye (voglio good vybes)

Sarà Sanremo: non solo giovani

La finale di Sarà Sanremo, condotta da Carlo Conti e Alessandro Cattelan, svelerà non solo i nomi delle Nuove Proposte, ma anche i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2025 e i titoli delle loro canzoni. L’appuntamento è quindi imperdibile per tutti gli appassionati della musica italiana.

Il Festival di Sanremo, ufficialmente noto come Festival della Canzone Italiana, è una delle manifestazioni musicali più importanti e longeve in Italia. Si svolge ogni anno nella città di Sanremo, presso il Teatro Ariston, e rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e spettacolo.

Origini e storia

Il Festival nasce nel 1951 con l’obiettivo di promuovere la musica italiana. La prima edizione si tenne nel salone delle feste del Casinò di Sanremo, per poi trasferirsi al Teatro Ariston nel 1977. Con il tempo, è diventato non solo una competizione musicale, ma anche un grande evento mediatico seguito da milioni di spettatori in diretta su Rai 1.

La competizione

Il Festival è una gara tra artisti italiani, che presentano brani inediti. Si divide in due principali categorie:

Big o Campioni: artisti affermati della musica italiana. Nuove Proposte: giovani talenti che cercano di emergere nel panorama musicale.

I vincitori vengono scelti attraverso un sistema di votazione misto, che include il pubblico da casa (televoto), una giuria demoscopica e una giuria di esperti.

Importanza culturale

Il Festival è molto più di una competizione musicale:

Ha lanciato le carriere di artisti celebri come Domenico Modugno , Laura Pausini , Eros Ramazzotti , Måneskin e molti altri.

, , , e molti altri. I brani vincitori spesso rappresentano l’Italia all’ Eurovision Song Contest .

. È un’occasione per discutere temi di attualità grazie agli ospiti internazionali, agli sketch comici e ai momenti di intrattenimento.

Edizioni recenti

Negli ultimi anni, il Festival ha innovato il suo format per attirare un pubblico più giovane, includendo artisti vicini al mondo dei social e ospiti internazionali. Tra i conduttori recenti ci sono stati Amadeus, Claudio Baglioni, e Carlo Conti.

Curiosità