La semifinale dell’Isola dei Famosi ha regalato numerose sorprese. A causa di un infortunio, Edoardo Tavassi è stato costretto ad abbandonare il gioco ad un passo dalla finalissima del prossimo lunedì 27 giugno.

In una serie di sfide hanno conquistato la finale prima Luca Daffrè, poi Marialaura De Vitis, Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger. A loro si è aggiunto Nick Luciani che ha vinto l’ultima sfida su Play Sgamadissima.

In nomination Mercedez e Nick.

Nick Luciani ha perso al televoto contro Mercedesz Henger, preferita dal 71% dei votanti. Il bacio di Giuda del Cugino di Campagna è andato a Estefania Bernal, che poi lo ha raggiunto a Playa Sgamadissima.

Successivamente, al televoto: Pamela Petrarolo ed Estefania hanno perso al televoto proprio contro Nick.

Le percentuali: Nick 37%, Pamela 36%, Estefania 27%.

La finale si farà in Honduras abbiamo preparato una cosa pazzesca. Per me poi sarà emozionante, delle mie 4 isole questa è la prima che condurrò da qui.