Finalisti Bake Off Italia 2022 e ultimo eliminato: chi sarà il vincitore?

Bake Off Italia 2022 ha i suoi finalisti ufficiali: chi è stato eliminato nell’ultima puntata e chi vedremo nella finalissima della prossima settimana in onda come sempre su Real Time? I cinque protagonisti della semifinale hanno affrontato le ultime prove prima della finale: uno di loro però ha dovuto abbandonare per sempre il programma.

Finalisti Bake Off Italia 2022 ed eliminato

Sono in quattro i finalisti di Bake Off Italia 2022 e che si sfideranno per l’ultima puntata del talent culinario al fine di conquistare il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

Si tratta, nel dettaglio, di Davide, Margherita, Ginevra e Chiara, che nella semifinale hanno avuto la meglio su Leo, il giovane concorrente 19enne eliminato ad un passo dalla finale sebbene fosse uno dei favoriti alla vittoria.

Il giovane siciliano apprezzato da Knam, alla fine è stato chiamato a lasciare Bake Off Italia nonostante le altissime aspettative sul suo conto sin dall’inizio. Adesso però la domanda successiva è: chi sarà il vincitore della decima edizione?

Davide e Margherita si sono distinti in semifinale più degli altri, ma adesso che il candidato alla vittoria è stato eliminato, tra i finalisti di Bake Off sarà gara aperta.

Uno solo tra Chiara Chiasso, Davide Merigo, Ginevra Castaldi e Margherita Cracco conquisterà l’ambito titolo di vincitore: chi la spunterà?