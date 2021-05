Il serale di Amici 20 è giunto alla sua semifinale. L’ottava puntata di oggi, sabato 8 maggio, vede in gara ancora sette concorrenti: chi saranno i finalisti? Grazie alle anticipazioni circolanti sul web e sui social ormai da qualche giorno sappiamo che i tre finalisti certi sono Sangiovanni, Giulia e Aka7even. Sul destino di Alessandro, Serena, Deddy e Tancredi, tuttavia, non vi è alcuna certezza.

Amici 20, i finalisti secondo i sondaggi e i bookmaker

In assenza di anticipazioni sul nome del quarto finalista che andrà a completare la rosa di coloro che vedremo nel corso dell’attesissima finale di Amici 20, cosa dicono i principali sondaggi ed i bookmakers rispetto ai nomi dei finalisti?

Partiamo da uno dei portali più quotati in fatto di sondaggi: Reality House. Il sondaggio sul preferito in vista della semifinale ha raggiunto il record di voti: oltre 18 mila! Se Sangiovanni resta in cima alla classifica dei preferiti, a completare l’ipotetico quartetto di finalisti sarebbero Deddy, Giulia ed Aka7even almeno secondo i numerosi partecipanti. Niente da fare, dunque, per Alessandro, Tancredi e Serena.

Rispetto invece al sondaggio di Reality House sul nome dei finalisti, ecco quali sono stati i risultati anche in questo caso dopo una partecipazione record con oltre 18 mila voti:

1° GIULIA, 19.93%

2° SANGIOVANNI, 19.34%

3° DEDDY, 17.76%

4° AKA7EVEN, 16.35%

5° Alessandro, 10.72%

6° Serena, 9.63%

7° Tancredi, 6.27%

Passiamo ora ai bookmaker. Qui siamo già ad un passo oltre la semifinale: secondo le quote vincente Amici 2021 per la vittoria finale si annuncia una lotta a due. Stando a quanto trapela dal portale Top10scommesse.it tutti gli operatori hanno una idea ben precisa su chi si aggiudicherà Amici 20, prevedendo la sfida tra due fidanzati: il cantante Sangiovanni, che fa parte del team Zerbi-Celentano, e la ballerina Giulia Stabile, che si trova nella squadra delle insegnanti Pettinelli e Peparini. Sarà davvero così?