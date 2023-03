Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è andata dritta in finale. Antonella Fiordelisi, arrivata in studio con lei, ha creduto di potersi trovare al secondo posto ed invece, proprio di recente, ha scoperto che quella posizione era stata occupata da Tavassi.

Dietro le mura della Casa, infatti, i concorrenti sono venuti a sapere della seconda posizione di Tavassi tramite le urla fuori. “Tavassi eri secondo al televoto”, hanno urlato da fuori.

“Ci voleva, ti voglio bene tesoro”, ha risposto Edoardo. Davide Donadei, presente alla scena, prima si è complimentato e poi ha chiesto alla signora fuori di dire tutta la classifica.

Ecco le percentuali:

Oriana Marzoli 28,3%;

Edoardo Tavassi 26,5%;

Antonella Fiordelisi 24,2%;

Nikita Pelizon 17,7%;

Micol Incorvaia 1,2%;

Andrea Maestrelli 1,1%;

Davide Donadei 1%.

E se Davide è sembrato infastidito, Antonella si è “risentita” con gli autori:

Se Tavassi era il secondo, era più logico che lui venisse in studio con te alla fine. Capito Oriana? Non ha senso che ogni volta mi usano così per lo studio e mi illudono. Non ero neanche tra i primi finalisti.