Finale La Pupa e il Secchione Show, spoiler: ecco la coppia che ha vinto

In questi giorni è stata registrata la finalissima de La Pupa e il Secchione Show. Dopo avervi anticipato cosa accadrà nel corso delle battute finali, siamo anche in grado di svelarvi chi ha vinto l’intera edizione.

Secondo i miei informatissimi amici di Twitter, la nuova edizione di Live Non è la d’Urso in chiave La Pupa e il Secchione Show, è stata vinta da Maria Laura De Vitis ed Edoardo che avrebbero avuto la meglio contro Alessandro ed Emy.

Contenti del risultato finale?

❌ Edizione mediocre, pessimi ascolti e persone che il pubblico non sopporta più come Soleil. Inoltre, come è registrato, tutti conoscono già la fine: hanno vinto Edoardo e Maria Laura in finalissima contro Alessandro e Emy #LaPupaEilSecchioneShow

— Seto (@seto_lutetia) April 24, 2022