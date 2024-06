Finale Isola dei Famosi e vincitore: cosa vedremo nell’ultima puntata di oggi 5 giugno

Questa sera andrà finalmente in onda la tanto attesa (?!) finale dell’Isola dei Famosi 2024. Nel prime time di Canale 5 di oggi, mercoledì 5 giugno, Vladimir Luxuria, condurrà l’ultima puntata del reality, con la presenza in studio dei due opinionisti, Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Chi sarà il vincitore dell’edizione?

Isola dei Famosi, oggi 5 giugno la finale: le anticipazioni

Sono sei i naufraghi finalisti dell’Isola dei Famosi 2024: Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Samuel Peron e Aras Senol. Chi sarà il vincitore dell’edizione? Lo scopriremo solo nelle ultime ore, quando assisteremo alla finalissima del programma. Scopriamo cosa accadrà secondo le anticipazioni ufficiali.

L’ultima puntata, come di consueto, vedrà il pubblico da casa attivissimo attraverso i vari televoti flash che si alterneranno nel corso della serata. Solo al termine scopriremo chi sarà il naufrago vincitore della diciottesima edizione che si aggiudicherà 100 mila euro in gettoni d’oro, di cui la metà andrà in beneficenza.

Subito in apertura scopriremo chi dovrà abbandonare subito Cayo Cochino tra Aras Senol e Edoardo Franco, in nomination.

Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci e i due concorrenti al televoto sono ignari della presenza di un finalista “segreto” e solo stasera lo scopriranno con il ritorno di Samuel Peron in Playa.

Attese, inoltre, diverse sorprese per ciascun finalista: dopo mesi di lontananza, ogni concorrente potrà riabbracciare un proprio caro giunto appositamente in Honduras per la finale dell’Isola dei Famosi.