Quando andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip? I colleghi di Blogo hanno svelato la data aggiungendo gustosissimi dettagli per quanto riguarda i nuovi ingressi e coloro che non varcheranno la porta rossa.

Finale del Grande Fratello Vip: ecco la data ufficiale

La finale del Grande fratello vip 6 andrà in onda lunedì 14 marzo 2022 in prima serata, naturalmente su Canale 5. Quest’anno dunque il GF vip durerà ancora di più rispetto alla già lunghissima edizione dello scorso anno, che ricordiamo terminò con la finale il primo marzo e relativa vittoria di Tommaso Zorzi.

TVBlog aggiunge altri dettagli su doppi appuntamenti e nuovi ingressi:

Siamo in grado di aggiungere ulteriori notizie, la prima riguarda i doppi appuntamenti del lunedì e del venerdì che termineranno il 17 dicembre, per poi riprendere dopo le festività natalizie. Questo prolungamento inoltre innescherà nuovi ingressi nella casa, fra i 3 ed i 4 concorrenti fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre e altri 3 o 4 nuovi vip nella casa di Cinecittà dopo le festività natalizie.

E anche un paio di smentite:

A proposito poi dei nomi circolati sui media siamo in grado di smentire gli ingressi di Antonella Fiordelisi e del mago Otelma, usciti nelle ultime ore. I nuovi vip che entreranno nella casa più spiata d’Italia, soprattutto quelli che varcheranno la mitica porta rossa fra la fine di novembre ed i primi giorni di dicembre, stanno per essere vagliati e niente di definitivo è ancora stato deciso.

Per quanto riguarda i nuovi ingressi, spero con tutto il cuore che gli autori facciano bene il loro lavoro…