Finale del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha le idee confuse: ecco quando crede che andrà in onda

Beatrice Luzzi è convinta che la finale del Grande Fratello andrà in onda prima di Pasqua. Chiacchierando con Simona Tagli e Massimiliano Varrese, la Madre Suprema del reality show, ha spifferato la sua convinzione.

“Entro la fine del mese siamo fuori. – riportano i colleghi di Biccy.it – La finale c’è la prossima settimana. Secondo me lunedì 18 è il giorno della finale, vedrete che è così”.

Poi Beatrice ha proseguito:

No ma Pasqua qui dentro no, è triste, sarebbe triste anche per loro e a livello televisivo non funzionerebbe. La prossima settimana sarà l’ultima e poi torneremo alle nostre vite. Io mi chiudo in casa. Prendo i ragazzi e mia madre e sto con loro per un mese. Voglio quaranta giorni di relax. Ho proprio bisogno di stare insieme a loro e godermeli.

Pure Varrese la pensa nella stessa maniera:

Sono d’accordo, anche secondo me saremo fuori con i nostri cari a festeggiare. Abbiamo fatto Natale qui dentro ed è già abbastanza, adesso basta. Sono arrivato e non vedo l’ora di uscire e tornare al mio mondo, voglio riabbracciare mia figlia e sistemare tutto il resto.

Ed anche Simona si è aggiunta:

Bea devi essere contenta, esci in tempo per Pasqua e ti godrai ancora di più i tuoi figli. Sì, perché non saranno a scuola. C’è di mezzo Pasqua quindi hanno un po’ di giorni di vacanza. Anche io non vedo l’ora di riprendere tutto in mano di tornare dalla Georgia, alla casa al mare e tutto il resto.